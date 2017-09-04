CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Єгипті у місті Александрія стався вибух перед християнською церквою Святого Марка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті знову вибух: щонайменше двоє загиблих
Вибух здійснив смертник
Фото: ЕРА
За даними державних ЗМІ, загинули дві людини, вибух здійснив смертник, інформує Aljazeera.
Вибух стався за декілька годин після атаки в церкві на півночі Єгипту, у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта, в результаті якої загинули щонайменше 26 людей.
Зазначимо, що сьогодні, 9 квітня, християни святкують Вербну неділю, один з найбільш священних днів в християнському календарі.
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