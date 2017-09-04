У Єгипті знову вибух: щонайменше двоє загиблих

В Єгипті у місті Александрія стався вибух перед християнською церквою Святого Марка.

За даними державних ЗМІ, загинули дві людини, вибух здійснив смертник, інформує Aljazeera.

Вибух стався за декілька годин після атаки в церкві на півночі Єгипту, у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта, в результаті якої загинули щонайменше 26 людей.

Зазначимо, що сьогодні, 9 квітня, християни святкують Вербну неділю, один з найбільш священних днів в християнському календарі.