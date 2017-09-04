В Єгипті через вибух біля церкви загинули більше п'яти осіб, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух

В Єгипті в місті Танта стався вибух біля церкви Мар-Гіргіс, є загиблі та поранені.

Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих і двадцятьох поранених унаслідок вибуху, за даними Reuters. Водночас Al Jazeera повідомляє про 10 загиблих. Al Arabia повідомляє про 13 загиблих.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

Сьогодні єгипетські християни відзначають Вербну неділю, у зв'язку з чим у храмах збирається чимало народу.

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Кількість загиблих внаслідок вибуху в церкві в єгипетському місті Танта в дельті Нілу збільшилася до 21 особи, при цьому більше 50 поранені.

Нагадаємо, 1 квітня на північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух. 16 осіб отримали поранення.

Раніше щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.