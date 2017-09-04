В Єгипті через вибух біля церкви загинули більше п'яти осіб, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)
Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих і двадцятьох поранених унаслідок вибуху, за даними Reuters. Водночас Al Jazeera повідомляє про 10 загиблих. Al Arabia повідомляє про 13 загиблих.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.
Сьогодні єгипетські християни відзначають Вербну неділю, у зв'язку з чим у храмах збирається чимало народу.
Оновлення:
Кількість загиблих внаслідок вибуху в церкві в єгипетському місті Танта в дельті Нілу збільшилася до 21 особи, при цьому більше 50 поранені.
Нагадаємо, 1 квітня на північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух. 16 осіб отримали поранення.
Раніше щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків