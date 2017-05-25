Папа Римський зустрівся з українськими військовими із зони АТО, - ФОТО
По закінченню аудієнції Папа Франциск підійшов до українських військових і особисто з ними поспілкувався. Понтифіку подякували за підтримку України та подарували український прапор, повідомляє посольство України при Ватикані.
Соціальний проект "Переможці", присвячений ветеранам АТО, які втратили частини тіла у військових діях на сході. Фото ветеранів АТО і паралімпійців, які були поранені, були розміщені на Майдані Незалежності у Києві. Частину фото принесли на зустріч до Папи Римського.
Фото: MFA.GOV.UA
Нагадаємо, що минулого року у листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.
У червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків