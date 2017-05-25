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Папа Римський зустрівся з українськими військовими із зони АТО, - ФОТО

Папа Римський привітав українських військових словами: "Христос Воскрес! Вітаю українців, які брали участь у міжнародному військовому паломництві до Люрду і не перестаю випрошувати в Господа Миру для дорогої української землі"!
Українські військові, поранені в АТО та учасники проекту "Переможці" взяли участь в загальній аудієнції Папи Римського.
Папа Римський зустрівся з українськими військовими із зони АТО, - ФОТО Фото: mil.gov.ua

По закінченню аудієнції Папа Франциск підійшов до українських військових і особисто з ними поспілкувався. Понтифіку подякували за підтримку України та подарували український прапор, повідомляє посольство України при Ватикані.

Соціальний проект "Переможці", присвячений ветеранам АТО, які втратили частини тіла у військових діях на сході. Фото ветеранів АТО і паралімпійців, які були поранені, були розміщені на Майдані Незалежності у Києві. Частину фото принесли на зустріч до Папи Римського.


Фото: MFA.GOV.UA

Нагадаємо, що минулого року у листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.

У червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.

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25 05 2017 11:57
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