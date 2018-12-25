Парафія Московського патріархату на Хмельниччині перейшла до Православної церкви України

Парафія Української православної церкви Московського патріархату в Хмельницькій області приєдналася до помісної Православної церкви України.

"Маємо велику радість прийняти братів і сестер Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща Хмельницького району (Російська Православна Церква в Україні) на чолі з настоятелем, священиком Олександром Булановим до Хмельницької єпархії Православної Церкви України!", - повідомляє митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотокопію прохання парафіян.

Раніше повідомлялося, що ще три парафії УПЦ МП у Львівській області перейшли до Православної церкви України. Таким чином, із 60 зареєстрованих в області громад УПЦ МП вже чотири змінили свою церковну юрисдикцію, об'єднавшись із Православною церквою України.

Нагадаємо, 22 грудня, парафіяни храму Петра і Павла в місті Жовква разом зі священиком вирішили перейти під юрисдикцію ПЦУ. Церква в Жовкві стала третьою великою парафією, що перейшла до ПЦУ. Першим був кафедральний собор Вінницької єпархії, де править митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький).

Також до складу нової церкви увійшов Спасо-Преображенський храм у Києві на чолі з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром (Драбинком). Ще до ПЦУ перейшли кілька церков у селах Вінницької та Закарпатської областей.

22 грудня Президент Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує УПЦ МП зазначити в назві приналежність до Росії.