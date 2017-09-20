Паралімпійці з Британії вкорочували собі кінцівки, щоб змагатись з слабшими суперниками, - ВВС

Також деякі британці виступали в змаганнях на інвалідних візках, хоча в житті їх не використовують

Британські паралімпійці перебільшували свою інвалідність заради того, щоб змагатися з більш слабкими суперниками.

Паралімпійці проходять спеціальну комісію, яка визначає, в якому класі спортсмени братимуть участь.

За інформацією BBC, британці перед цією комісією укорочували собі кінцівки шляхом операцій до потрібної довжини, щоб заслужити право на виступ в більш слабкому класі, де беруть участь спортсмени без рук і ніг взагалі.

Також деякі британці виступали в змаганнях на інвалідних візках, хоча в житті їх не використовують.

Повідомляється, що випадки подібного обману в збірній Великобританії носили масовий характер. Деякі британські спортсмени навіть відмовлялися від участі на змаганнях, не бажаючи бути учасниками цієї шахрайської схеми.

Зараз розслідуванням цих випадків займається Міжнародний паралімпійський комітет (МПК).