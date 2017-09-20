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Паралімпійці з Британії вкорочували собі кінцівки, щоб змагатись з слабшими суперниками, - ВВС

Також деякі британці виступали в змаганнях на інвалідних візках, хоча в житті їх не використовують
Британські паралімпійці перебільшували свою інвалідність заради того, щоб змагатися з більш слабкими суперниками.
Паралімпійці з Британії вкорочували собі кінцівки, щоб змагатись з слабшими суперниками, - ВВС Фото: hbpl.co.uk

Паралімпійці проходять спеціальну комісію, яка визначає, в якому класі спортсмени братимуть участь.

За інформацією BBC, британці перед цією комісією укорочували собі кінцівки шляхом операцій до потрібної довжини, щоб заслужити право на виступ в більш слабкому класі, де беруть участь спортсмени без рук і ніг взагалі.

Також деякі британці виступали в змаганнях на інвалідних візках, хоча в житті їх не використовують.

Повідомляється, що випадки подібного обману в збірній Великобританії носили масовий характер. Деякі британські спортсмени навіть відмовлялися від участі на змаганнях, не бажаючи бути учасниками цієї шахрайської схеми.

Зараз розслідуванням цих випадків займається Міжнародний паралімпійський комітет (МПК).

Нагадаємо, екс-глава Московського антидопінгового центру Григорій Родченков заявив, що російські спортсмени-учасники Олімпійських ігор в Сочі, серед яких як мінімум 15 медалістів, приймали допінг.

Всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.

 

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20 09 2017 13:46
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