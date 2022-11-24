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Парламент Нідерландів визнав росію державою-спонсором тероризму

Парламент Нідерландів назвав дії росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а росію державою-спонсором тероризму.
Парламент Нідерландів визнав росію державою-спонсором тероризму Фото: Укрінформ
Про це повідомляє trouw.nl.
 
"Палата представників визнала росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що переважна більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).
 
Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої ​​підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
 
"За" цей документ висловилися 494 депутати, "проти" - 58, ще 44 утрималися.
 
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24 11 2022 20:49
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