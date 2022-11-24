ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Нідерландів назвав дії росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а росію державою-спонсором тероризму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Нідерландів визнав росію державою-спонсором тероризму
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє trouw.nl.
"Палата представників визнала росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переважна більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).
Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
"За" цей документ висловилися 494 депутати, "проти" - 58, ще 44 утрималися.
Нагадаємо, що вчора Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму.
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24 11 2022 20:49 МЕДІА
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