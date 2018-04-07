Парламент Румунії схвалив суперечливі поправки до Кримінального кодексу

Парламент Румунії затвердив суперечливі зміни до Кримінального кодексу, незважаючи на критику опозиції, антикорупційних активістів та іноземних дипломатів.

Голосування відбулося на позачерговій пленарній сесії, яка відбулася на день раніше, ніж було заплановано. За зміни проголосували 167 депутатів при необхідних 165, повідомляє Balkan Insight.

"Найбільш суперечливі зміни відносяться до часткової декриміналізації злочинів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем. Саме за такий злочин лідер правлячої Соціал-демократичної партії Лівія Драгня минулого тижня отримав 3,5 роки ув’язнення", - пише "Європейська правда".

Новий кодекс обмежує визначення зловживання службовим становищем лише періодом, коли державний службовець отримує необґрунтовані переваги для себе або своєї родини протягом робочого дня.

Зловживання службовим становищем також більше не застосовується у випадках прийняття законодавства або затвердження урядових або парламентських документів.

Правлячі соціал-демократи лише за два дні прийняли 237 поправок в обох палатах парламенту.

Сенат (верхня палата парламенту) у вівторок всього за дві години затвердив законопроект, а законодавці у нижній палаті отримали ключові документи лише в середу - за годину до початку парламентської сесії.

Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував затверджені зміни і заявив, що звернеться до Конституційного суду, повідомляє Romania TV.

"Те, що відбувається в наші дні - це диктатура більшості і глибоко шкодить демократії", - сказав він.

Опозиційні партії вважають, що зміни можуть серйозно підірвати верховенство права в Румунії і закликає людей сьогодні вийти на акцію протесту в центрі Бухареста.

Нагадаємо, що в столиці Румунії кілька тисяч людей протестували проти нових поправок до кримінального кодексу, схвалених парламентом.