Партію амфетаміну на суму 100 тис. грн вилучили силовики в Києві
"Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що 26-річний житель Шевченківського району столиці може бути причетним до незаконного виготовлення та збуту психотропних препаратів в особливо великих розмірах. У зв'язку з цим правоохоронці отримали постанову суду на проведення санкціонованого обшуку", - повідомляє прес-служба Національної поліції, інформує 112.ua.
Як відзначають силовики, в ході обшуку співробітники карного розшуку виявили близько 470 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка, за словами господаря квартири, є амфетаміном. Він також зазначив, що зберігав амфетамін виключно для власного вживання. "За попередніми підрахунками, ціна вилучених наркотиків на "чорному ринку" становить близько 100 тис. грн", - зазначають у прес-службі силового відомства.
Фото:112.ua
Крім того, поліцейські вилучили пістолет "Шмайсер" і понад 50 набоїв до нього, саморобний пристрій для вживання марихуани і лабораторний посуд для виготовлення синтетичного наркотику. Всі ці предмети правоохоронці скерували на балістичну і хімічну експертизи.
При цьому, за словами поліцейських, молодик вже перебуває під слідством у зв'язку з виготовленням та збутом наркотичних препаратів. "Зараз відомо, що одне кримінальне провадження стосовно 26-річного "хіміка" скеровано з обвинувальним актом до суду, а ще одне - розслідується", - підкреслюють у прес-службі Національної поліції.
Фото:112.ua
За фактом вилученого розпочато кримінальну справу, класифіковану за ознаками частини 2 статті 307 КК України ("Незаконне виготовлення, зберігання, вживання і розповсюдження наркотичних засобів та їх прекурсорів, вчинене повторно"). 26-річному жителю столиці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 28 грудня у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.
Раніше в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: