Партію амфетаміну на суму 100 тис. грн вилучили силовики в Києві

Крім того, в квартирі 26-річного "хіміка" знайшли пістолет, набої та посуд для виготовлення наркотику

Столичні поліцейські вилучили партію амфетаміну, вартість якої на "чорному ринку" становить близько 100 тис. грн.

"Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що 26-річний житель Шевченківського району столиці може бути причетним до незаконного виготовлення та збуту психотропних препаратів в особливо великих розмірах. У зв'язку з цим правоохоронці отримали постанову суду на проведення санкціонованого обшуку", - повідомляє прес-служба Національної поліції, інформує 112.ua.

Як відзначають силовики, в ході обшуку співробітники карного розшуку виявили близько 470 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка, за словами господаря квартири, є амфетаміном. Він також зазначив, що зберігав амфетамін виключно для власного вживання. "За попередніми підрахунками, ціна вилучених наркотиків на "чорному ринку" становить близько 100 тис. грн", - зазначають у прес-службі силового відомства.

Фото:112.ua

Крім того, поліцейські вилучили пістолет "Шмайсер" і понад 50 набоїв до нього, саморобний пристрій для вживання марихуани і лабораторний посуд для виготовлення синтетичного наркотику. Всі ці предмети правоохоронці скерували на балістичну і хімічну експертизи.

При цьому, за словами поліцейських, молодик вже перебуває під слідством у зв'язку з виготовленням та збутом наркотичних препаратів. "Зараз відомо, що одне кримінальне провадження стосовно 26-річного "хіміка" скеровано з обвинувальним актом до суду, а ще одне - розслідується", - підкреслюють у прес-службі Національної поліції.

Фото:112.ua

За фактом вилученого розпочато кримінальну справу, класифіковану за ознаками частини 2 статті 307 КК України ("Незаконне виготовлення, зберігання, вживання і розповсюдження наркотичних засобів та їх прекурсорів, вчинене повторно"). 26-річному жителю столиці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 28 грудня у Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.

Раніше в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.