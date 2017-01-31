Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парубій попросив парламентарів усього світу добитися від Росії тиші на Донбасі

Дії Росії призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого погіршення ситуації в регіоні
Голова Верховної Ради Андрій Парубій та група народних депутатів звернулися з відкритим листом до парламентів країн-членів Євросоюзу, США, Канади, Японії та Європейського парламенту з проханням закликати Росію припинити загострення ситуації на Донбасі
Парубій попросив парламентарів усього світу добитися від Росії тиші на Донбасі Андрій Парубій. Фото: 112

"Шановні колеги-парламентарі, ми просимо Вашої негайної уваги та дії з приводу загострення ситуації на сході України. Змушені констатувати, що Росія як країна-агресор не відмовляється від продовження курсу на подальшу ескалацію конфлікту на частині тимчасово окупованого Донбасу", - йдеться у зверненні у Facebook.

Парубій відзначив, що руйнування інфраструктури, спричинені діями Росії, призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого погіршення ситуації в регіоні.

"Ми рішуче засуджуємо такі дії Російської Федерації і закликаємо своїх колег–парламентарів зробити усе необхідне для того, щоб змусити Росію негайно припинити вогонь і дестабілізацію ситуації на Донбасі, забезпечивши виконання режиму припинення вогню, що дасть змогу розпочати ремонтні роботи в районі Авдіївки", - зазначають українські політики.

Окрім того, Парубій закликав підтримувати антиросійські санкції.

Українські парламентарі хочуть привернути особливу увагу до критичної гуманітарної ситуації, що склалась у Авдіївці через систематичні обстріли з боку незаконних збройних формувань.

Зазначимо, що на ескалацію протистояння на Донбасі вже відреагували в ЄС. Зокрема, речниця голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич повідомила, що Європейський Союз вважає обстріли під Авдіївкою смертельним ризиком для мирних жителів і закликає негайно припинити вогонь

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat