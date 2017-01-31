Парубій попросив парламентарів усього світу добитися від Росії тиші на Донбасі

Дії Росії призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого погіршення ситуації в регіоні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій та група народних депутатів звернулися з відкритим листом до парламентів країн-членів Євросоюзу, США, Канади, Японії та Європейського парламенту з проханням закликати Росію припинити загострення ситуації на Донбасі

"Шановні колеги-парламентарі, ми просимо Вашої негайної уваги та дії з приводу загострення ситуації на сході України. Змушені констатувати, що Росія як країна-агресор не відмовляється від продовження курсу на подальшу ескалацію конфлікту на частині тимчасово окупованого Донбасу", - йдеться у зверненні у Facebook.

Парубій відзначив, що руйнування інфраструктури, спричинені діями Росії, призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого погіршення ситуації в регіоні.

"Ми рішуче засуджуємо такі дії Російської Федерації і закликаємо своїх колег–парламентарів зробити усе необхідне для того, щоб змусити Росію негайно припинити вогонь і дестабілізацію ситуації на Донбасі, забезпечивши виконання режиму припинення вогню, що дасть змогу розпочати ремонтні роботи в районі Авдіївки", - зазначають українські політики.

Окрім того, Парубій закликав підтримувати антиросійські санкції.

Українські парламентарі хочуть привернути особливу увагу до критичної гуманітарної ситуації, що склалась у Авдіївці через систематичні обстріли з боку незаконних збройних формувань.

Зазначимо, що на ескалацію протистояння на Донбасі вже відреагували в ЄС. Зокрема, речниця голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич повідомила, що Європейський Союз вважає обстріли під Авдіївкою смертельним ризиком для мирних жителів і закликає негайно припинити вогонь