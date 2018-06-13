Парубій у Британії переконував спростити візовий режим для українців
"Звичайно ж, я не міг не підняти питання візового режиму між Україною і Великою Британією. Я розповів про величезну кількість скарг від українських громадян з приводу дуже регламентованої, дуже жорсткої процедури отримання віз", - розповів Парубій у коментарі для телеканалу "Рада".
За словами спікера парламенту, він наполягав на необхідності спрощення візового режиму.
"Я наполягав на тому, що має бути спрощений механізм, що має бути спрощена ця процедура, щоб для українців полегшити і поїздку, і перебування у Великій Британії. Щоб ми крок за кроком ішли до спрощення візового режиму", - зазначив голова українського парламенту.
"Розраховую на те, що моє побажання, і я впевнений, що це побажання багатьох українців… що моя позиція буде почута і підтримана урядом і парламентом", - додав Парубій.
Як відомо, Велика Британія та Ірландія є двома європейськими країнами, які не запровадили безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року. Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори.
Нагадаємо, що кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.
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