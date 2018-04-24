ПАРЄ визначила ОРДЛО як окуповані Росією території

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію, в якій визнала окупацію окремих районів Луганської та Донецької областей України Росією.

ПАРЄ підтримала поправки до своєї резолюції "Про надзвичайний стан ...", в яких описала неконтрольовані урядом райони Донецької і Луганської областях як "окуповані території, контрольовані російською окупаційною адміністрацією".

"Тільки що ПАРЄ підтримала поправки української делегації ... до однієї з доповідей. Тепер окупована територія Донбасу описана в рішенні ПАРЄ не як non-government controlled territories (неконтрольовані урядом території), а territories under effective control by the Russian Federation (території, контрольовані Росією)", - заявив член української парламентської делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, повідомляє УНН.

В одній з поправок до документа сказано: "Докладати подальших зусиль для поліпшення матеріального становища людей у Донецькій і Луганській областях, які використовують пункти перетину між територіями, контрольованими державою і тимчасово окупованими територіями, контрольованими російською окупаційною адміністрацією".

Її підтримали 98 членів депутатів, не підтримали - 4, ще 14 - утрималися від голосування.

У другій поправці зазначено: "Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, контрольовані російською окупаційною адміністрацією".

"За" проголосували 100 парламентаріїв, проти - 3, 9 - утрималися.

Нагадаємо, в січні ПАРЄ прийняла резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні. Документ констатує, що дії РФ є війною проти України.

23 квітня ПАРЄ відмовилася вносити в порядок денний дебатів питання про проведення незаконних виборів президента РФ у Криму.