Паспорти не колекціоную, - Клімкін відповів Саакашвілі
"На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов", - написав Павло Клімкін у Twіtter реагуючи на звинувачення Міхеіла Саакашвілі.
На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 августа 2017 г.
Як повідомляв iPress.ua, колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у міністра закордонних справ Павла Клімкіна є також російське громадянство.
Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.
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