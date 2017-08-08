Паспорти не колекціоную, - Клімкін відповів Саакашвілі

Клімкін спростував інформацію про наявність у нього громадянства РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що у нього немає іншого громадянства, крім українського.

"На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов", - написав Павло Клімкін у Twіtter реагуючи на звинувачення Міхеіла Саакашвілі.

На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 августа 2017 г.

Як повідомляв iPress.ua, колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у міністра закордонних справ Павла Клімкіна є також російське громадянство.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.