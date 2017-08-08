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Паспорти не колекціоную, - Клімкін відповів Саакашвілі

Клімкін спростував інформацію про наявність у нього громадянства РФ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що у нього немає іншого громадянства, крім українського.
Паспорти не колекціоную, - Клімкін відповів Саакашвілі Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов", - написав Павло Клімкін у Twіtter реагуючи на звинувачення Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляв iPress.ua, колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у міністра закордонних справ Павла Клімкіна є також російське громадянство.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

 
 
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08 08 2017 19:17
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