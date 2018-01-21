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Пенсіонер з рушницею намагався завадити ремонту лінії електропередачі під Одесою

Дозволу на рушницю в чоловіка не було
Пенсіонер відкрив стрілянину з рушниці під час ремонту лінії електропередачі в селі Долинівка Одеської області. Постраждалих немає.
Пенсіонер з рушницею намагався завадити ремонту лінії електропередачі під Одесою Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa

Як повідомили в місцевій поліції, на одній із вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електропередач, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Щоб відновити подачу електроенергії, працівники районної електричної станції спилювали гілки дерев біля будинку місцевого жителя. У цей час 68-річний господар вийшов у двір і почав вимагати припинення ремонтних робіт. Почалася сварка. Чоловік виніс з дому мисливську рушницю і вистрілив з неї в землю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Правоохоронці встановили, що дозволу на рушницю в чоловіка не було.


Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa


Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa

Нагадаємо, в Одесі 49-річний чоловік у нетверезому стані забарикадувався в квартирі і стріляв по перехожих з вікна.

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21 01 2018 20:00
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