Пенсіонер з рушницею намагався завадити ремонту лінії електропередачі під Одесою

Дозволу на рушницю в чоловіка не було

Пенсіонер відкрив стрілянину з рушниці під час ремонту лінії електропередачі в селі Долинівка Одеської області. Постраждалих немає.

Як повідомили в місцевій поліції, на одній із вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електропередач, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Щоб відновити подачу електроенергії, працівники районної електричної станції спилювали гілки дерев біля будинку місцевого жителя. У цей час 68-річний господар вийшов у двір і почав вимагати припинення ремонтних робіт. Почалася сварка. Чоловік виніс з дому мисливську рушницю і вистрілив з неї в землю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Правоохоронці встановили, що дозволу на рушницю в чоловіка не було.



Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa



Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa

Нагадаємо, в Одесі 49-річний чоловік у нетверезому стані забарикадувався в квартирі і стріляв по перехожих з вікна.