Пенсіонер з рушницею намагався завадити ремонту лінії електропередачі під Одесою
Як повідомили в місцевій поліції, на одній із вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електропередач, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Щоб відновити подачу електроенергії, працівники районної електричної станції спилювали гілки дерев біля будинку місцевого жителя. У цей час 68-річний господар вийшов у двір і почав вимагати припинення ремонтних робіт. Почалася сварка. Чоловік виніс з дому мисливську рушницю і вистрілив з неї в землю.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Правоохоронці встановили, що дозволу на рушницю в чоловіка не було.
Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa
Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa
Нагадаємо, в Одесі 49-річний чоловік у нетверезому стані забарикадувався в квартирі і стріляв по перехожих з вікна.
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