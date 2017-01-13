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Переговори щодо об’єднання Кіпру не дали результатів

Греція і Туреччина не змогли домовитися
Міжнародна конференція по Кіпру 12 січня в Женеві завершилася без конкретних результатів. Переговори продовжаться.
Переговори щодо об’єднання Кіпру не дали результатів Фото: picture-alliance/dpa/P. Albouy

"Для початку експерти, які представляють всі сторони, зустрінуться 18 січня", – розповів представник уряду Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс, - повідомляє dw.com.

За його словами, експертам треба ще пропрацювати деякі теми, пов’язані з безпекою, і тоді учасники переговорів проведуть новий раунд.

Група експертів повинна представити доповідь про озброєння і чисельність як грецьких, так і турецьких військ, що дислокуються на Кіпрі, заявив того ж дня голова МЗС Греції Нікос Котзіас. Він уточнив, що переговори при посередництві ООН за участю президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса, лідера невизнаної держави Турецька Республіка Північного Кіпру Мустафи Акинджи, а також голів МЗС держав-гарантів можуть продовжитися 23 січня.

Як раніше повідомляв IPress.ua, переговори про возз'єднання розділеного Кіпру, які проводилися у Швейцарії під егідою ООН завершилися провалом.

Острів Кіпр залишається розділеним на дві частини з 1974 року, коли Туреччина вторглася на Кіпр у відповідь на спробу перевороту задля об’єднання острову із Грецією.

Острів розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру та визнану у світі Республіку Кіпр на півдні країни.

Лідери Кіпру після року переговорів висловилися за об'єднання у 2016 році.

Кіпрський конфлікт є основною перешкодою для вступу Туреччини в Європейський Союз через відмову Анкари визнати Кіпр.

 

 
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