Перша за 14 років баржа з кавунами прибула на Київщину Судно відправилось з Херсонщини чотири дні тому

У порт Переяслава-Хмельницького, що на Київщині, прибула перша з 2003 року баржа з кавунами.

Фото: "Громадське"

Баржа вирушила з Голої Пристані у понеділок 31 липня. У порт Переяслава-Хмельницького прибуло 250 тонн херсонських кавунів. Про це повідомляє "Громадське".

Фото: "Громадське" До Київщини кавуни везли 4,5 дні на судні "Козацький". Назад до Херсонщини баржу відправлять із зерном.

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