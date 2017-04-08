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Перша за 14 років баржа з кавунами прибула на Київщину

Судно відправилось з Херсонщини чотири дні тому
У порт Переяслава-Хмельницького, що на Київщині, прибула перша з 2003 року баржа з кавунами.
Перша за 14 років баржа з кавунами прибула на Київщину Фото: "Громадське"

Баржа вирушила з Голої Пристані у понеділок 31 липня.

У порт Переяслава-Хмельницького прибуло 250 тонн херсонських кавунів. Про це повідомляє "Громадське".


Фото: "Громадське"

До Київщини кавуни везли 4,5 дні на судні "Козацький".

Назад до Херсонщини баржу відправлять із зерном.

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04 08 2017 13:39
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