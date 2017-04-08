CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ порт Переяслава-Хмельницького, що на Київщині, прибула перша з 2003 року баржа з кавунами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перша за 14 років баржа з кавунами прибула на Київщину
Судно відправилось з Херсонщини чотири дні тому
Фото: "Громадське"
Баржа вирушила з Голої Пристані у понеділок 31 липня.
У порт Переяслава-Хмельницького прибуло 250 тонн херсонських кавунів. Про це повідомляє "Громадське".
Фото: "Громадське"
До Київщини кавуни везли 4,5 дні на судні "Козацький".
Назад до Херсонщини баржу відправлять із зерном.
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04 08 2017 13:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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