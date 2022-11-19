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Перший потяг на Херсон. Займіть свої місця. Прямуємо до Перемоги!

З Києва напередодні відправився перший потяг у деокупований від росіян Херсон. Наразі він пройшов половину шляху. До кінця дня сьогодні він прибуде до кінцевої зупинки. У вагонах 200 пасажирів
Перший потяг на Херсон. Займіть свої місця. Прямуємо до Перемоги! Херсон потяг

З Києва напередодні відправився перший потяг у деокупований від росіян Херсон. У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки "до перемоги" у спільній ініціативі "Укрзалізниці" та UNITED24.

Потяг - перший за дев'ять місяців - прибув раніше з Херсона, повідомляє "Укрзалізниця". 

Надалі потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

Як відомо, 11 листопада Збройні сили України взяли під контроль Херсон. Для відновлення транспортної логістики "Укрзалізниця" почала роботу з відбудови інфраструктури і забезпечення руху поїздів у херсонському напрямку.


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19 11 2022 13:05
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