Пес прикрив собою двох військових під час обстрілів зоні АТО, - волонтери (фото)
"Під ранок з-під обстрілу рятувальники "ASAP RESCUE" вивезли двох поранених бійців. Тільки-но повернулися на позицію, до них привезли важко пораненого собаку, який закрив собою ще двох бійців і взяв весь удар на себе", - повідомляє у Facebook благодійний фонд "АСАП ЕМС Хоттабыч".
Пес не зміг захистити від поранення свого господаря, однак врятував інших військових.
Фото: facebook.com/HottabychOrgUa
Внаслідок обстрілу тварина отримала серйозні пошкодження шиї, грудної клітини та лапи.
Фото: facebook.com/HottabychOrgUa
Медики "ASAP RESCUE" та фахівці з Часового Яру надали собаці першу домедичну і медичну допомогу.
Фото: facebook.com/HottabychOrgUa
"За життя собаки півтори години боролися у Торецьку воєнний анестезіолог, воєнний хірург та хірург благодійного центру", - повідомили волонтери.
Фото: facebook.com/HottabychOrgUa
В результаті пес вижив. Зараз він перебуває на території логістичного центру "ASAP RESCUE".
Фото: facebook.com/HottabychOrgUa
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Нагадаємо, що Міністерство оборони України створило окремий альбом для справжніх друзів-тварин і помічників українських бійців на передовій.
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