Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пес прикрив собою двох військових під час обстрілів зоні АТО, - волонтери (фото)

Героїчний собака врятував двох бійців АТО, прикривши їх собою
У зоні бойових дій, поблизу Зайцевого Донецької області, пес врятував двох бійців ЗСУ, прикривши їх собою.
Пес прикрив собою двох військових під час обстрілів зоні АТО, - волонтери (фото) Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

"Під ранок з-під обстрілу рятувальники "ASAP RESCUE" вивезли двох поранених бійців. Тільки-но повернулися на позицію, до них привезли важко пораненого собаку, який закрив собою ще двох бійців і взяв весь удар на себе", - повідомляє у Facebook благодійний фонд "АСАП ЕМС Хоттабыч".

Пес не зміг захистити від поранення свого господаря, однак врятував інших військових.


Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

Внаслідок обстрілу тварина отримала серйозні пошкодження шиї, грудної клітини та лапи.


Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

Медики "ASAP RESCUE" та фахівці з Часового Яру надали собаці першу домедичну і медичну допомогу.


Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

"За життя собаки півтори години боролися у Торецьку воєнний анестезіолог, воєнний хірург та хірург благодійного центру", - повідомили волонтери.


Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

В результаті пес вижив. Зараз він перебуває на території логістичного центру "ASAP RESCUE".


Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

Читайте також: Історія дня: собаки на фронті

Нагадаємо, що Міністерство оборони України створило окремий альбом для справжніх друзів-тварин і помічників українських бійців на передовій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2017 17:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.