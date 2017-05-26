Пес прикрив собою двох військових під час обстрілів зоні АТО, - волонтери (фото)

Героїчний собака врятував двох бійців АТО, прикривши їх собою

У зоні бойових дій, поблизу Зайцевого Донецької області, пес врятував двох бійців ЗСУ, прикривши їх собою.

"Під ранок з-під обстрілу рятувальники "ASAP RESCUE" вивезли двох поранених бійців. Тільки-но повернулися на позицію, до них привезли важко пораненого собаку, який закрив собою ще двох бійців і взяв весь удар на себе", - повідомляє у Facebook благодійний фонд "АСАП ЕМС Хоттабыч".

Пес не зміг захистити від поранення свого господаря, однак врятував інших військових.



Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

Внаслідок обстрілу тварина отримала серйозні пошкодження шиї, грудної клітини та лапи.



Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

Медики "ASAP RESCUE" та фахівці з Часового Яру надали собаці першу домедичну і медичну допомогу.



Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

"За життя собаки півтори години боролися у Торецьку воєнний анестезіолог, воєнний хірург та хірург благодійного центру", - повідомили волонтери.



Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

В результаті пес вижив. Зараз він перебуває на території логістичного центру "ASAP RESCUE".



Фото: facebook.com/HottabychOrgUa

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