Під Авдіївкою знову загострилась ситуація: поранено трьох українських бійців

Ще один боєць був травмований

У зоні проведення АТО, сьогодні, 11 серпня, знову загострилась ситуація під Авдіївкою.

З опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі, майже по годині, обстрілювали наші позиції на підступах до цього селища з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У відповідь українські військові накривали противника вогнем, примушуючи дотримуватись режиму тиші. Нажаль, у результаті цих протистоянь троє наших бійців отримали поранення, ще один був травмований.

За оперативними даними денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці. У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав’язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої "Авдіївської сірої зони". Водночас сили АТО ніколи не планували змінювати позиції, тож місто знадиться і буде знаходитись під контролем і захистом Збройних сил України.

Крім того, вночі, на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівці. А під час обстрілу нашого опорного пункту у Кримському, ще один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.