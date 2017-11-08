Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Під Авдіївкою знову загострилась ситуація: поранено трьох українських бійців

Ще один боєць був травмований
У зоні проведення АТО, сьогодні, 11 серпня, знову загострилась ситуація під Авдіївкою.
Під Авдіївкою знову загострилась ситуація: поранено трьох українських бійців

З опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі, майже по годині, обстрілювали наші позиції на підступах до цього селища з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У відповідь українські військові накривали противника вогнем, примушуючи дотримуватись режиму тиші. Нажаль, у результаті цих протистоянь троє наших бійців отримали поранення, ще один був травмований.

За оперативними даними денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці. У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав’язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої "Авдіївської сірої зони". Водночас сили АТО ніколи не планували змінювати позиції, тож місто знадиться і буде знаходитись під контролем і захистом Збройних сил України.

Крім того, вночі, на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівці. А під час обстрілу нашого опорного пункту у Кримському, ще один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2017 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.