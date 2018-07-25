CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ пакистанському місті Кветта в провінції Белуджистан стався теракт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час виборів в Пакистані прогримів вибух, загинули 28 осіб
Вибух стався біля виборчої дільниці під час голосування, в країні проходять загальнонаціональні та регіональні вибори
Фото: EPA/UPG
Терорист хотів пройти всередину будівлі. Коли поліція спробувала його зупинити, прогримів вибух, повідомляє AFP, інформує "Новое время".
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
В результаті атаки загинули, щонайменше, 28 осіб. Ще 35 отримали поранення.
25 липня в Пакистані проходять загальнонаціональні та регіональні вибори. У країні введено безпрецедентні заходи безпеки, за порядком стежать 371 тисяча співробітників спецслужб і військових.
Нагадаємо, у результаті атаки смертників на передвиборчому мітингу на південному заході Пакистану загинули 140 людей.
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