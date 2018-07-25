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Під час виборів в Пакистані прогримів вибух, загинули 28 осіб

Вибух стався біля виборчої дільниці під час голосування, в країні проходять загальнонаціональні та регіональні вибори
У пакистанському місті Кветта в провінції Белуджистан стався теракт.
Під час виборів в Пакистані прогримів вибух, загинули 28 осіб Фото: EPA/UPG

Терорист хотів пройти всередину будівлі. Коли поліція спробувала його зупинити, прогримів вибух, повідомляє AFP, інформує "Новое время".


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

В результаті атаки загинули, щонайменше, 28 осіб. Ще 35 отримали поранення.

25 липня в Пакистані проходять загальнонаціональні та регіональні вибори. У країні введено безпрецедентні заходи безпеки, за порядком стежать 371 тисяча співробітників спецслужб і військових.

Нагадаємо, у результаті атаки смертників на передвиборчому мітингу на південному заході Пакистану загинули 140 людей.

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25 07 2018 12:06
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