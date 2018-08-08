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Під час зіткнення "Мазди" з вантажівкою на Херсонщині загинули двоє дітей

Обидвоє батьків отримали травми, вони госпіталізовані
У Херсонській області в ДТП загинули двоє малолітніх дітей.
Під час зіткнення "Мазди" з вантажівкою на Херсонщині загинули двоє дітей Фото: hr.npu.gov.ua

Аварія сталася вдень на дорозі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між легковим автомобілем "Мазда" та вантажівкою "МАЗ", повідомляє регіональне управління поліції.

44-річний водій легковика рухався у напрямку курортного Генічеська та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з "МАЗом", який стояв. Що стало причиною такого "маневру", наразі не встановлено.

Під час зіткнення загинули на місці двоє малолітніх дітей. Обидвоє батьків отримали травми, вони госпіталізовані в Новокаховську районну лікарню.

Правоохоронці кваліфікували подію за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, лише за перше півріччя 2018 року року в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 64 дитини.

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08 08 2018 21:51
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