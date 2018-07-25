За півроку в ДТП загинуло 64 дитини
Таку невтішну статистику наводить 25 липня речник Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.
"Ще 1694 неповнолітні – були травмовані", – зазначає він.
За словами речника Нацполіції, лідерами цього антирейтингу два останні роки залишаються п‘ять областей: Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська та Київська.
"У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року поліції вдалося дещо знизити показник смертності неповнолітніх на наших дорогах - на 9,9%. Найперше – завдяки оперативно-профілактичним відпрацюванням та превентивній роботі", – вказує Тракало.
Водночас він констатує: "на жаль, трагедія на бульварі Лесі Українки в Києві в ніч на 25 липня, наслідком якої стала смерть під колесами позашляховика дитини, демонструє: тих зусиль, які робить поліція в рамках своїх повноважень, – замало".
"Попри інформаційну кампанію, яку щороку проводить Нацполіція через ЗМІ та зовнішню рекламу, вже очевидним є те, що поліція повинна мати вагоміші важелі впливу на порушників ПДР", – наголошує Тракало.
За його словами, інакше навіть найбільш законослухняні громадяни, діти, щодня виходячи на вулицю, наражають себе на небезпеку стати жертвою водіїв-порушників.
Нагадаємо, що за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.
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