Під Маріуполем військовослужбовець на смерть збив пішохода
Пішохід від отриманих травм помер дорогою до лікарні, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.
Встановлено, що за кермом машини знаходився військовослужбовець Збройних сил України.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
Нагадаємо, що 6 серпня у Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 р.н., які йшли узбіччям. У результаті 9-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, іншу дівчинку з численними переломами було госпіталізовано до лікарні.
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