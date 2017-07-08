Під Маріуполем військовослужбовець на смерть збив пішохода

У Донецькій області ввечері в неділю, 6 серпня, автомобіль Opel Vivaro на автодорозі Маріуполь – Сартана скоїв смертельний наїзд на чоловіка та корову.

Пішохід від отриманих травм помер дорогою до лікарні, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Встановлено, що за кермом машини знаходився військовослужбовець Збройних сил України.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, що 6 серпня у Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 р.н., які йшли узбіччям. У результаті 9-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, іншу дівчинку з численними переломами було госпіталізовано до лікарні.