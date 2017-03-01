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74 тонни контрабандного спирту вилучили силовики під Одесою

Його завозили з Молдови за підробленими документами
74 тонни контрабандного спирту з Молдови вилучили співробітники СБУ і столичного управління Держфіскальної служби в ході обшуків транспортних засобів і причепів біля села Нерубайське Одеської області.
74 тонни контрабандного спирту вилучили силовики під Одесою Фото:112.ua

"У ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 74 тонни контрабандного спирту з Республіки Молдова, транспортування якого була налагоджена водіями з використанням підроблених документів", - повідомляє прес-служба прокуратури м. Київ, інформує 112.ua.

Зазначимо, це одна з великих партій контрабандного алкоголю, вилучених правоохоронцями.

Фото:112.ua

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 204 КК України - "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

Фото:112.ua

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року вступив в силу закон №5132 "Про внесення змін у Податковий кодекс щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році". Він передбачає підвищення акцизів на етиловий спирт на 20% з нинішніх 105,8 гривень/літр до 126,96 гривень/літр, на пиво на 12% - з 2,48 гривень/літр до 2,78 гривень/літр.

 

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03 01 2017 16:54
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