74 тонни контрабандного спирту вилучили силовики під Одесою
"У ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 74 тонни контрабандного спирту з Республіки Молдова, транспортування якого була налагоджена водіями з використанням підроблених документів", - повідомляє прес-служба прокуратури м. Київ, інформує 112.ua.
Зазначимо, це одна з великих партій контрабандного алкоголю, вилучених правоохоронцями.
Фото:112.ua
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 204 КК України - "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.
Фото:112.ua
Нагадаємо, з 1 січня 2017 року вступив в силу закон №5132 "Про внесення змін у Податковий кодекс щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році". Він передбачає підвищення акцизів на етиловий спирт на 20% з нинішніх 105,8 гривень/літр до 126,96 гривень/літр, на пиво на 12% - з 2,48 гривень/літр до 2,78 гривень/літр.
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