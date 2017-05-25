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Під російським Новгородом у ДТП загинули українці

Причини ДТП з'ясовуються
У результаті ДТП в Новгородськой області загинули шість українців.
Під російським Новгородом у ДТП загинули українці Фото: 5.ua

В 42 км від міста зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними загинуло шість громадян України.

Обставини і причини ДТП з'ясовуються, - повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

 

Пізніше консульство України повідомило, що в ДТП у Новгородській області постраждали громадяни України. Інші подробиці не наводяться.

Нагадаємо, щонайменше 18 людей постраждали в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з туристами з України на південному заході Туреччини.

 
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25 05 2017 10:20
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