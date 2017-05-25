CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті ДТП в Новгородськой області загинули шість українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під російським Новгородом у ДТП загинули українці
Причини ДТП з'ясовуються
Фото: 5.ua
В 42 км від міста зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними загинуло шість громадян України.
Обставини і причини ДТП з'ясовуються, - повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.
Консул України повідомляє, що в#ДТП#Новгородпостраждали громадяни України. Причини та обставини з'ясовуються. pic.twitter.com/UtwSx3uNhj— Українцям у світі (@UkrZaKordonom)25 травня 2017 р.
Пізніше консульство України повідомило, що в ДТП у Новгородській області постраждали громадяни України. Інші подробиці не наводяться.
Нагадаємо, щонайменше 18 людей постраждали в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з туристами з України на південному заході Туреччини.
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