Під Волновахою пожежі викликали детонацію мін, КПВВ закрили
"За спостереженнями СММ ОБСЄ, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) в підконтрольному урядові Новотроїцькому тимчасово закритий через пожежі, які викликали детонацію мін у даному районі", - повідомляє у Facebook прес-служба міжнародних спостерігачів.
За даними прес-служби Операції об'єднаних сил, у КПВВ "Новотроїцьке" введено режим "Червоний".
"Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. На даний час в безпосередній близькості від контрольного посту "Березове-2" горить суха трава. Від вогню детонують мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ "Новотроїцьке" буде відновлено після стабілізації ситуації.
Також повідомляється, що масштабне загоряння трави виникло внаслідок обстрілу бойовиками населеного пункту Новгородське, із застосуванням 82 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів.
Наразі пожежу локалізовано силами та засобами підрозділів Збройних Сил.
Нагадаємо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 вересня 2018 року скоротять час роботи.
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