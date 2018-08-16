Під Житомиром у ДТП загинув військовий ЗСУ, який їхав на власне весілля

Прапорщик невдовзі мав стати не тільки одруженим чоловіком, але і батьком

Ввечері 15 серпня на трасі Житомир-Бердичів в автомобільній аварії загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72 омбр Олександр Ліщук, який їхав на весілля.

33-річний військовий взяв відпустку, щоб 16 серпня одружитися, повідомляє у Facebook прес-служба оперативного командування "Північ". У Збройних силах він проходив службу з 2005 року, на фронті - з 2014-го.

В оперативному командуванні додають, що разом із своїм другим батальоном він захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах біля окупованого Докучаєвська, а в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому.

Наразі виконував бойової задачі на Луганщині.

Зазначається, що прапорщик невдовзі мав стати не тільки одруженим чоловіком, але і батьком.

Нагадаємо, що в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув морський піхотинець, старший матрос Федір Балахчі.