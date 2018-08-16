Під Житомиром у ДТП загинув військовий ЗСУ, який їхав на власне весілля
33-річний військовий взяв відпустку, щоб 16 серпня одружитися, повідомляє у Facebook прес-служба оперативного командування "Північ". У Збройних силах він проходив службу з 2005 року, на фронті - з 2014-го.
В оперативному командуванні додають, що разом із своїм другим батальоном він захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах біля окупованого Докучаєвська, а в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому.
Наразі виконував бойової задачі на Луганщині.
Зазначається, що прапорщик невдовзі мав стати не тільки одруженим чоловіком, але і батьком.
Нагадаємо, що в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув морський піхотинець, старший матрос Федір Балахчі.
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