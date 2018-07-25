Підготовка до опалювального сезону відстає від графіка, - Зубко
"Ті цифри, які ми маємо на сьогоднішній день, поки що мене не вражають, є відставання від графіку", - прокоментував Зубко дані щодо підготовки до майбутньої зими під час селекторної наради, повідомляє "Укрінформ".
Водночас він наголосив, що до кінця липня таке відставання повинно бути скорочено.
Крім того, Зубко зауважив, що досі існує заборгованість органів місцевого самоврядування за газ і електроенергію. Так, за його словами, у порівнянні з початком червня рівень розрахунків за газ збільшився на 4%, проте й нині залишається "критичним".
У зв'язку з наявністю такої заборгованості віце-прем'єр-міністр висловив переконання, що зима буде "не простою".
У свою чергу заступник міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк поінформував, що технічну підготовку житлового фонду до опалювального сезону пройшли 51,8% будинків, а серед закладів соціальної сфери - 51,5%.
Водночас він додав, що із 1,937 млрд гривень, які передбачено на підготовку житлового фонду до зими, профінансовано 42,7%.
Нагадаємо, що близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".
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