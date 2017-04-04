Підозрюваний у причетності до теракту в метро Петербурга прийшов у поліцію
На цей момент з чоловіком працюють співробітники правоохоронних органів, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Окрім того, джерело в правоохоронних органах повідомило агентству РБК, що "чоловік" побачив себе по ТБ, злякався і сам прийшов у поліцію".
"Судячи з усього, просто по камерах спостереження знайшли "ідеального мусульманина" і закинули в ЗМІ", - припустив журналіст Ілля Варламов на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.
У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом. СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.
СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.
Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.
У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня.
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