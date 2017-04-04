Підозрюваний у причетності до теракту в метро Петербурга прийшов у поліцію

Чоловік заявив, що він не винен

Чоловік, який був оголошений підозрюваним у причетності до теракту в метро Петербурга, добровільно з'явився в поліцію і заявив про свою невиновність.

На цей момент з чоловіком працюють співробітники правоохоронних органів, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Окрім того, джерело в правоохоронних органах повідомило агентству РБК, що "чоловік" побачив себе по ТБ, злякався і сам прийшов у поліцію".

"Судячи з усього, просто по камерах спостереження знайшли "ідеального мусульманина" і закинули в ЗМІ", - припустив журналіст Ілля Варламов на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом. СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня.