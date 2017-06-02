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Підстав говорити про скасування санкцій проти Росії немає, - голова МЗС Чехії

Заоралек наголосив, що потрібно дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України
Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек заявляє, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася.
Підстав говорити про скасування санкцій проти Росії немає, - голова МЗС Чехії Любомир Заоралек. Фото: tourdnepr.com

“Немає, напевно, підстав говорити зараз про санкції, оскільки якщо ситуація не змінюється, немає й підстав починати дискусію про призупинення санкцій. Тому й під час сьогоднішньої дискусії це питання не порушувалося, не було чого сказати про санкції.

Єдина річ, яка була повторена, що ми мусимо дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України. Це є фундаментальним також для будь-якого подальшого рішення”, - сказав Заоралек, інформує "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.

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06 02 2017 20:58
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