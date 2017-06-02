ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек заявляє, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підстав говорити про скасування санкцій проти Росії немає, - голова МЗС Чехії
Заоралек наголосив, що потрібно дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України
Любомир Заоралек. Фото: tourdnepr.com
“Немає, напевно, підстав говорити зараз про санкції, оскільки якщо ситуація не змінюється, немає й підстав починати дискусію про призупинення санкцій. Тому й під час сьогоднішньої дискусії це питання не порушувалося, не було чого сказати про санкції.
Єдина річ, яка була повторена, що ми мусимо дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України. Це є фундаментальним також для будь-якого подальшого рішення”, - сказав Заоралек, інформує "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.
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06 02 2017 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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