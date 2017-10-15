Підтримка від Тимошенко - це дуже небезпечно, - Бурбак
"Жодних сенсацій – Тимошенко як завжди хоче влади, і Тимошенко затято шукає ворогів у середині країни. Тимошенко робить третій похід на президентські вибори, тому нема чого дивуватися", - заявив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
Також Бурбак прокоментував заяву Юлії Тимошенко про те, що вона жалкує, що свого часу підтримала Арсенія Яценюка.
"Очевидно, мається на увазі, що Юлія Тимошенко відмовилася іти з нами єдиною партією і залишила нас перед виборами без партійної структури, очікуючи, що ми їх програємо", - сказав Бурбак.
"Чи, можливо, вона мала на увазі, що фракція Тимошенко швиденько вийшла із коаліції, засоромившись брати на себе відповідальність за непопулярні, але життєво необхідні для країни рішення? Чи блокувала ухвалення бюджетів, які подавав уряд Арсенія Яценюка? Чи коли нищили нас інформаційно на пару з олігархом Онищеном, якому за мільйони "Батьківщина" продала посаду міністра екології?", - зазначив він.
"Ми, як команда "Народного фронту", не жалкуємо, що допомогли звільнити її з в’язниці, не жалкуємо, що не дозволили повторення історії з Ющенком, коли взаємна війна на знищення Президента і Прем`єра за участі Тимошенко привела до влади Януковича. Ми не піддалися на провокації і зберегли країну", - сказав лідер фракції.
"Тому підтримка від Юлії Володимирівни – це дуже небезпечно, бо ця підтримка більше схожа на зраду і бажання знищити того, хто ще вчора був твоїм соратником і бився за твою свободу", - резюмував Бурбак.
Нагадаємо, що лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.
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