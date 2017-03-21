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Підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Згода дім будує, а незгода руйнує"

Загалом, усі відібрані роботи будуть видані окремою збіркою
Організаторами Всеукраїнського конкурсу есеїв "Згода дім будує, а незгода руйнує" підведено остаточні підсумки.
Підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Згода дім будує, а незгода руйнує" Ілюстрація: iPress.ua

Враховуючи значну кількість якісних робіт, що надійшли за час проведення конкурсу, журі складно було визначитись з трійкою переможців. Отже:

 

3 місце: 

Олена Пацевко (Дрогобицький педагогічний ліцей, м. Дрогобич). 

 

2 місце:

Марія Панасюк (НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія №5, м. Славута).

 

1 місце: 

Карина Людоговська (Голопристанська гімназія, м. Гола Пристань).

 

Також, журі відзначило  ряд  робіт, що претендуватимуть на отримання заохочувальних призів. 

Загалом, усі відібрані роботи будуть видані окремою збіркою.

Оргкомітет висловлює щиру подяку всім учасникам конкурсу, котрі відгукнулися на наш заклик, за глибоке розуміння запропонованої теми та відзначає  загальний високий рівень конкурсних робіт. 

Оргкомітет вдячний за підтримку  співорганізаторам проекту, а саме: Ініціативі "Новий освітній простір", ГО "Україна Інкогніта", ГО "Інститут солідарності громад Романа Мацоли", Конфедерації будівельників України.

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21 03 2017 18:06
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