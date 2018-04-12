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Пєсков розповів, що буде з транзитом газу через Україну

За його словами, все залежить від Києва
Транзит російського газу через Україну може тривати і після запуску "Північного потоку-2".
Пєсков розповів, що буде з транзитом газу через Україну Дмитро Пєсков. Фото: yuga.ru

Однак це залежить від Києва, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

На прохання журналістів прокоментувати заяву канцлера ФРН Ангели Меркель про необхідність продовжувати транзит через Україну, Пєсков нагадав, що президент Росії неодноразово озвучував свою позицію з цього питання.

"Він говорив про те, що, власне, мови про припинення транзиту через Україну зі вступом в експлуатацію "Північного потоку-2" не йде. Цей транзит буде і далі можливий, але все залежить від української сторони", - сказав Пєсков.

Комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.

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04 12 2018 14:37
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