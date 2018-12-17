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Пік виплат за зовнішнім боргом припаде на лютий, травень і вересень

"Ризики відомі, ми ними управляємо, у нас є план В, план С"
Пік виплат зовнішнього боргу 2019 року припаде на лютий, травень і вересень.
Пік виплат за зовнішнім боргом припаде на лютий, травень і вересень Фото: dt.ua

"Лютий, травень, вересень - це місяці пікового навантаження. Це виклик і для уряду, і для всієї країни. 2019 рік - рік виклику найбільшого в історії України фінансування зовнішнього і внутрішнього боргу. А наша нова програма з МВФ і консервативний бюджет на наступний рік - відповідь на ці виклики", -  повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов в інтерв'ю "Першій Шпальті".

У той самий час Верланов сказав, що загалом Мінфін дивиться на виконання бюджету цього і наступного року якщо не оптимістично, то принаймні спокійно.

"Усе, що треба було зробити, ми зробили. Ризики відомі, ми ними управляємо, у нас є план В, план С", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.

 

 

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17 12 2018 15:50
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