Після 22 січня мене можуть депортувати з України, - Саакашвілі

Колишній очільник Одеської облдержадміністрації і лідер політсили Рух нових сил Міхеіл Саакашвілі заявив, що може втратити останні легальні підстави для перебування в Україні вже в понеділок, 22 січня.

Як передає Інтерфакс-Україна, Київський апеляційний адміністративний суд призначив на 22 січня розгляд апеляції Управління Державної міграційної служби в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня, який відмовив у визнанні незаконним рішення ДМС про відмову у визнанні Саакашвілі біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

"Вони прискорюють "суд з моєї депортації" з України. У мене було 30 днів на оскарження цього рішення. Не почекавши ці 30 днів, сама ДМС, яка виграла суд, подала на своє вигране рішення скаргу і оскаржить те, що вони виграли. Це зроблено для того, щоб суд відбувся в понеділок, і у вівторок у мене вже не було жодного легального документа для знаходження в Україні", - заявив Саакашвілі в ефірі телеканалу News One.

Нагадаємо, що 3 січня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Міхеілу Саакашвілі у визнанні незаконним рішення ДМС, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про громадянство від декількох європейських країн, в тому числі від Нідерландів. Однак він не збирається тікати з України, де у нього відібрали українське громадянство і почали досудове розслідування.

Нагадаємо, що 5 грудня на спеціальному брифінгу генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком .

Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів . Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком.