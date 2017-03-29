Після Brexit Британія розраховує на нове партнерство з ЄС, - Мей

За її словами, це має бути партнерство цінностей, інтересів та співпраці у таких сферах, як безпека та економічна діяльність

Велика Британія прагне досягнути нового, особливого партнерства з ЄС після Brexit.

"Я встановила чіткий та амбітний план для майбутніх переговорів. Цей план передбачає нове, глибоке та особливе партнерство між Британією та ЄС", - заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у парламенті після того, як британський представник у Брюсселі передав офіційного листа про вихід країни з ЄС президентові Європейської Ради Дональду Туску, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, це має бути партнерство цінностей, інтересів та співпраці у таких сферах, як безпека та економічна діяльність.

Мей підкреслила, що для Британії це - "величезний поворотний момент" і "унікальна нагода".

Вона підтвердила, що Британія не буде членом єдиного ринку ЄС, оскільки таке членство тягне за собою одночасне дотримання чотирьох принципів - свободи пересування товарів, капіталів, послуг і людей.

"Європейські лідери багато разів говорили, що ми не можемо збирати вершки і бути членами єдиного ринку без прийняття чотирьох неподільних свобод - ми поважаємо це рішення", - сказала вона.

Прем'єр-міністр також заявила, що Британія виступає за те, щоб якомога раніше гарантувати права британців, що живуть у ЄС, та європейців, що мешкають у Британії.

Зазначимо, сьогодні Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.