Після підрахунку 99,5% голосів, Путіну віддали 76,65%
Павло Грудінін набирає 11,82%, Володимир Жириновський набирає 5,68%. Інші кандидати до теперішнього моменту набирають менше 2% голосів: Ксенія Собчак отримала 1,66%, Григорій Явлінський — 1,04% голосів, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергій Бабурін – 0,65%.
Путін отримав рекордну підтримку виборців у своїй кар'єрі, пишуть російські ЗМІ. На виборах-2000 Путін отримав підтримку 39,7 млн виборців (52,9%), у 2004 році — 49,6 млн (71,31%), в 2012 році — 45,6 млн (63,6%)
Вибори президента Росії пройшли 18 березня – в четверту річницю незаконної анексії Криму. Участь у них взяли 8 кандидатів, зокрема чинний президент країни. РФ традиційно з моменту анексії Криму провела голосування на півострові.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.
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