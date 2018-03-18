Єдиний президент, якого обиратиме Крим, буде президент України, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

"Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори – вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму", – підкреслив Порошенко у коментарі під час державного візиту до Держави Кувейт.

Президент зазначив, що останні кілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти.

"І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму", – підкреслив він.

"І єдиний президент, якого буде обирати Крим, буде президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, в неділю, 18 березня, в РФ обирають президента країни.

У п'ятницю в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.

У Києві зранку 18 березня були перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової у зв'язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні.

Напередодні міністри закордонних справ Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Швеції та України звернулися зі спільною заявою у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму Росією.