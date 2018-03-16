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Росія розраховує на оцінку ООН та ОБСЄ щодо заборони росіянам голосувати в Україні

У МЗС Росії додали, що "точно не потребують визнання Києвом виборів президента"
Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.
Росія розраховує на оцінку ООН та ОБСЄ щодо заборони росіянам голосувати в Україні Фото: top.rbc.ru

"Вжиті кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські відносини, а й міжнародним правозахисним нормам. Це відкрите втручання в суто внутрішні справи Російської Федерації, що веде до ескалації напруженості в і так не досить добрих двосторонніх відносинах", — заявило російське зовнішньополітичне відомство.

Також у МЗС Росії додали, що "точно не потребують визнання Києвом виборів президента".

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

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16 03 2018 21:47
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