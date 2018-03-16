ПОЛІТИКА НОВИНИРосія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія розраховує на оцінку ООН та ОБСЄ щодо заборони росіянам голосувати в Україні
У МЗС Росії додали, що "точно не потребують визнання Києвом виборів президента"
Фото: top.rbc.ru
"Вжиті кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські відносини, а й міжнародним правозахисним нормам. Це відкрите втручання в суто внутрішні справи Російської Федерації, що веде до ескалації напруженості в і так не досить добрих двосторонніх відносинах", — заявило російське зовнішньополітичне відомство.
Також у МЗС Росії додали, що "точно не потребують визнання Києвом виборів президента".
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.
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16 03 2018 21:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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