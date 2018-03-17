Очільники МЗС семи країн ЄС та України пообіцяли "не забувати і не полишати Крим"

У тексті звернення зазначається, що "ЄС не визнає результати виборів, які проводяться Росією в Криму"

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Швеції та України звернулися зі спільною заявою у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму Росією.

Звернення опубліковане на сайті МЗС України.

У тексті зазначається, що "ЄС не визнає результати виборів, які проводяться Росією в Криму".

Глави МЗС восьми країн запевнили, що не дозволять Криму зникнути з міжнародного порядку денного.

"Ми не дозволимо Криму зникнути з міжнародної порядку денного. З цією метою Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні щорічно виступає із заявою від імені ЄС щодо Криму. Поки триватиме незаконна анексія, продовжуватимуться обмежувальні заходи та санкції", – йдеться у зверненні.

Автори зазначають, що окупація Криму підвищує ризики для безпеки в Чорноморському регіоні, але її наслідки йдуть далеко за межі регіону.

"Разом з нинішньою російською агресією на Донбасі, вона (окупація Криму, – ред.) також є порушенням європейського безпекового порядку, правил та принципів, які слугували основою стабільності і безпеки в Європі з часів закінчення Холодної війни. Те, що відбулося в Криму, стосується не тільки України, але й нас усіх. Ось чому ми не забудемо і не полишимо Крим", – зазначається в заяві.

Міністри закордонних справ восьми країн також закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова і понад 60 інших політв'язнів. Крім того, заявили вони, до Криму повинен бути наданий доступ міжнародним моніторинговим організаціям.

Нагадаємо, Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму, заявив представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда.

Канада не визнаватиме законності проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму.

Україна направила до Організації Об'єднаних Націй та делегацій усіх країн-членів офіційні листи, в яких наголошують, що проведення Росією президентських виборів в анексованому Криму порушує Статут ООН.