У Києві перекрили вхід до російського посольства, - ФОТО

Аналогічні заходи безпеки вжиті також поблизу консульств Росії у Львові, Харкові та Одесі

У Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

"Вулиця Повітрофлотська перекрита, підступи до посольства Росії перекриті. Збираються активісти проти виборів РФ", – написав кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір у Twitter.

Аналогічні заходи безпеки вжиті також поблизу консульств Росії у Львові, Харкові та Одесі.

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване консульство Росії. Зазначається, що анонімне повідомлення надійшло на номер 102. На місці працюють наряди поліції, вибухотехніки та кінологи, інформує прес-служба МВС.

"Укрінформ" повідомляє, що о восьмій ранку біля Посольства РФ в Україні, яке знаходиться за адресою Повітрофлотський проспект, 27, активісти "Національного корпусу", ВО "Свобода" та НВР "Правий сектор" розпочали 12- годинну акції протесту. Захід назвали - "Блокада посольства РФ".

Націоналісти планують не пропускати бажаючих проголосувати всередину Посольства РФ. У такий спосіб вони хочуть донести громадянам РФ, що кожен з них апріорі підтримує "загарбання українських земель".

Націоналісти планують бути під стінами посольства РФ до восьмої вечора, поки не завершиться голосування. На другу годину дня вони планують провести перформанс - символічно відкрити "пам'ятник Путіну".

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента країни.

У п'ятницю у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

В свою чергу, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.