Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Києві перекрили вхід до російського посольства, - ФОТО

Аналогічні заходи безпеки вжиті також поблизу консульств Росії у Львові, Харкові та Одесі
У Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні.
У Києві перекрили вхід до російського посольства, - ФОТО Фото: twitter.com/MaryanKushnir/

"Вулиця Повітрофлотська перекрита, підступи до посольства Росії перекриті. Збираються активісти проти виборів РФ", – написав кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір у Twitter.

Аналогічні заходи безпеки вжиті також поблизу консульств Росії у Львові, Харкові та Одесі.

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване консульство Росії. Зазначається, що анонімне повідомлення надійшло на номер 102. На місці працюють наряди поліції, вибухотехніки та кінологи, інформує прес-служба МВС.

"Укрінформ" повідомляє, що о восьмій ранку біля Посольства РФ в Україні, яке знаходиться за адресою Повітрофлотський проспект, 27, активісти "Національного корпусу", ВО "Свобода" та НВР "Правий сектор" розпочали 12- годинну акції протесту. Захід назвали -  "Блокада посольства РФ".

Націоналісти планують не пропускати бажаючих проголосувати всередину Посольства РФ. У такий спосіб вони хочуть донести громадянам РФ, що кожен з них апріорі підтримує "загарбання українських земель".

Націоналісти планують бути під стінами посольства РФ до восьмої вечора, поки не завершиться голосування. На другу годину дня вони планують провести перформанс -  символічно відкрити "пам'ятник Путіну".

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента країни.

У п'ятницю у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

В свою чергу, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2018 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.