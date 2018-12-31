Півтора мільйона громадян вийдуть у новорічну ніч на святкування, - поліція

На місцях масових святкувань правоохоронці працюватимуть з кінологами та вибухотехніками

За оцінками поліції, на новорічні святкування по всій Україні вийдуть близько 1, 4 мільйона громадян.

Як зазначив речник Національної поліції Ярослав Тракало, по всій Україні заплановано майже 950 масових заходів до Нового року у 680 населених пунктах, повідомляє "Громадське".

На місцях масових святкувань правоохоронці працюватимуть з кінологами та вибухотехніками. Також поліція патрулюватиме автошляхи.

"Тому закликаємо бути відповідальними і не сідати за кермо автомобів після вживання спиртного", - зазначив речник.

Охороняти порядок у новорічну ніч будуть 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Додамо, що на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.