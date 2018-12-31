CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа оцінками поліції, на новорічні святкування по всій Україні вийдуть близько 1, 4 мільйона громадян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Півтора мільйона громадян вийдуть у новорічну ніч на святкування, - поліція
На місцях масових святкувань правоохоронці працюватимуть з кінологами та вибухотехніками
Фото: police.gov.ua
Як зазначив речник Національної поліції Ярослав Тракало, по всій Україні заплановано майже 950 масових заходів до Нового року у 680 населених пунктах, повідомляє "Громадське".
На місцях масових святкувань правоохоронці працюватимуть з кінологами та вибухотехніками. Також поліція патрулюватиме автошляхи.
"Тому закликаємо бути відповідальними і не сідати за кермо автомобів після вживання спиртного", - зазначив речник.
Охороняти порядок у новорічну ніч будуть 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.
Додамо, що на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.
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