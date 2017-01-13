Платіжки, розіслані киянам, не дійсні, - Київенерго
"У зв’язку із розповсюдженням КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" нового формату платіжки, єдиної для усіх комунальних послуг, звертаємо вашу увагу, що оплата послуг "Київенерго", як і раніше, має здійснюватися виключно за платіжками "Київенерго"", - повідомляє сайт компанії.
У компанії додали, що рахунки за електроенергію кияни отримають до 16 січня, а за опалення і гарячу воду – з 15 по 22 січня.
Як відомо Київська адміністрація має намір ввести єдину квитанцію на оплату комунальних послуг.
З 10 січня кияни отримали подібний варіант квитанції, однак він не є достовірним. У ній вказується оплата за утримування прибудинкової території, водовідведення, водопостачання холодної й гарячої води, а також електропостачання.
Фото:kiev.pravda.com
Зараз за отриманою єдиною квитанцією можна оплатити тільки утримування прибудинкової території, водовідведення й водопостачання (на фото обведено червоним).
У КМДА також наголосили, що проведуть службове розслідування стосовно передчасного поширення нової моделі квитанції.
Як відомо, наразі столичні жителі не можуть платити за компослуги у відділеннях Укрпошти. Договір між КП "ГІОЦ", яке формує рахунки, і Укрпоштою закінчився 31 грудня 2016 року.
Нового договору не уклали, оскільки КП "ГІОЦ" відмовилось підняти тариф на послуги Укрпошти.
Столичні жителі можуть оплатити квитанції за компослуги у відділеннях державних банків, у точках прийому КК "Центр комунального сервісу" або через он-лайн-сервіси.
Нагадаємо, компанія "Укрпошта" відмовилася приймати комунальні платежі на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" через збитковість цієї послуги.
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