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Поблизу Керченської протоки горять два кораблі, - ВІДЕО

За попередньою інформацією, на одному з суден стався вибух
У районі Керченської протоки загорілися два судна під прапорами Танзанії.
Поблизу Керченської протоки горять два кораблі, - ВІДЕО Фото архівне: Станислав Красильников / ТАСС

"Ймовірно, став вибух (на одному з суден - ред.). Потім вогонь перекинувся на інше судно. Підходить рятувальний буксир", - інформує агентство "ТАСС".

На одному судні знаходиться 17 людей, на іншому - 14. Усі члени екіпажів (тобто 31 людина) змогли евакуюватися у воду, зазначило російське агенство "Интерфакс".

"Усі живі, знаходяться у воді", - зазначило джерело агентству.

Попередньо, серед членів екіпажу можуть бути громадяни Індії та Туреччини.

Директор так званих "Кримських морських портів" Олексій Волков зазначив, що пожежа не вплинула на проходження суден Керч-Єнікальським каналом.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін погодився допустити спеціалістів з Німеччини та Франції в Керченську протоку, аби побачити, як через неї проходять судна.

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21 01 2019 19:20
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