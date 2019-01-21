Поблизу Керченської протоки горять два кораблі, - ВІДЕО

За попередньою інформацією, на одному з суден стався вибух

У районі Керченської протоки загорілися два судна під прапорами Танзанії.

"Ймовірно, став вибух (на одному з суден - ред.). Потім вогонь перекинувся на інше судно. Підходить рятувальний буксир", - інформує агентство "ТАСС".

На одному судні знаходиться 17 людей, на іншому - 14. Усі члени екіпажів (тобто 31 людина) змогли евакуюватися у воду, зазначило російське агенство "Интерфакс".

"Усі живі, знаходяться у воді", - зазначило джерело агентству.

Попередньо, серед членів екіпажу можуть бути громадяни Індії та Туреччини.

Директор так званих "Кримських морських портів" Олексій Волков зазначив, що пожежа не вплинула на проходження суден Керч-Єнікальським каналом.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін погодився допустити спеціалістів з Німеччини та Франції в Керченську протоку, аби побачити, як через неї проходять судна.