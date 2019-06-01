Починається нова сторінка в історії України, - Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

"Сьогодні розпочинається нова сторінка в історії України. Константинопольська церква, яка таким саме способом дарувала еклезіастичний статус автокефалії всім новим заснованим церквам, сьогодні дарує її вам. Сьогодні, офіційно та канонічно, ви стаєте 15-ю церквою у благословенному хорі автокефальних церков", - заявив він у неділю в промові під час богослужіння у церкві Святого Георгія в Стамбулі, частину якої наводить "Громадське".

За його словами, "зима минула" для схизми та розділення, "дощ скінчився та канув" для еклезіастичної ізоляції.

"Як свідчать архівні джерела та події, що відбувалися, ті, що були у минулому, та теперішні, йдеться не лише про те, що віряни Києва коли-небудь вважали себе частиною Церкви Москви. Вже від 1325 року (тоді була заснована кафедра митрополита у Москві, до того вона була у місті Владимир - ред.), коли митрополія Києва була тимчасово передана Москві, віряни в Києві прагнули еклезіастичної незалежності - це бажання не зникло протягом століть і перетворилося на потужне та непереборне бажання їхньої душі", - зазначив Вселенський патріарх.

Саме тому, за його словами, перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика, яка з’явилася у 1710 році, зазначила, що "Православна церква України має залишатися під святим апостольським престолом у Константинополі".

"Отже, враховуючи беззаперечні та непохитні історичні свідчення, ми звичайно взяли до уваги постійні запити дарувати автокефалію і в частині ієрархії, і в питанні статусу", - наголосив Варфоломій.

Також, посол України в Туреччині Андрій Сибіга опублікував перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.