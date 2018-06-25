Подружжя в Харкові застрелили через борг $100 тисяч, – поліція

Мотивом скоєння подвійного вбивства у Харкові стало боргове зобов'язання потерпілого.

Про це заявив начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех.

За словами Олега Беха, 24 червня близько 10:40 до поліції зателефонувала жінка, яка побачила на сусідньому балконі закривавлене тіло людини. Слідчо-оперативна група виявила у квартирі застрелених 45-річного чоловіка, його 39-річну колишню дружину, а також їх поранену доньку 12 років.

Карета швидкої допомоги доправила дівчинку до лікарні. Відсьогодні із дитиною працюють слідчі та психологи, щоб з'ясувати подробиці того ранку.

Бех наголосив, що оперативним працівникам вдалося швидко скласти орієнтування на розшук особи, причетної до скоєння злочину, завдяки свідченням мешканців будинку, які активно співпрацювали з поліцією.

Відразу в дію було введено поліцейський план "Сирена", до пошуків зловмисника підключилися працівники патрульної поліції. Вони виявили по орієнтуванню автомобіль підозрюваного, організували його переслідування, заблокували біля станції метро "Київська" та провели затримання водія. У багажнику його автівки поліцейські вилучили гладкоствольну рушницю, карабін, травматичний пістолет, патрони та грошові кошти – $200 тис. та 50 тис. грн. Як пояснив затриманий, гроші належать йому, а на усі одиниці зброї є відповідні дозволи.



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov

Як розповів Олег Бех, 42-річний підозрюваний майже не чинив опір поліцейськім та перебував у складному психологічному стані.

"Затриманий відразу розпочав співпрацювати зі слідчими. З його слів став відомий головний мотив скоєння подвійного вбивства – боргові зобов'язання голови родини. Начебто, чоловік заборгував затриманому $100 тис. і не збирався їх віддавати", – розповів начальник ГУНП в Харківській області.



Фото: facebook.com/police.kharkov

За інформацією поліції, чоловіки були знайомі ще з дитинства, дружили певний час. Потім їх шляхи розійшлися, вони не спілкувалися. Знову доля звела їх у січні цього року, і вони продовжили товаришувати. Конфлікт між чоловіками виник під час їх спільної поїздки до міста Рівне, де мешкала колишня дружина потерпілого та його маленька донька. 45-річний харків'янин вирішив забрати їх до себе, тому звернувся до друга по допомогу, пов'язану із перевезенням родини до Харкова. Після сварки підозрюваний впав у депресію. Члени його родини підтвердили слідчим цей факт. А за кілька днів до вбивства чоловік звернувся із заявою до районного відділу поліції про те, що його життю загрожує людина на ім'я Олег. Поліція зареєструвала цю заяву та розпочала перевірку.

"24 червня зловмисник увірвався до квартири свого товариша і відразу почав розправу. Першим він застрелив голову родини, жінка хотіла заховатися на балконі та не змогла, її настигли кілька куль. Затриманий запевняє слідчих, що не хотів вбивати дитину, вона просто потрапила під обстріл", – повідомили правоохоронці.



Фото: facebook.com/police.kharkov

Керівник харківської поліції Олег Бех охарактеризував підозрюваного: 42-річний харків’янин займався підприємницькою діяльністю, мав родину, добрі стосунки із батьками та оточуючим колом близьких та знайомих.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство). Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Завтра суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.

Як повідомляв iPress.ua, 24 червня в Харкові застрелили 40-річних чоловіка і дружину. Їх 12-річна дитина отримала поранення.