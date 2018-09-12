Поїзд Будапешт-Мукачево відправився у перший рейс

У неділю, 9 грудня, у свій перший рейс відправився потяг "Латориця" сполученням Будапешт-Мукачево.

Перший рейс поїзд стартував о 7:23 за центральноєвропейським часом, а це 8:23 за київським з вокзалу Нюготі в бік Закарпаття. Ціна квитка в касі угорського вокзалу в Будапешті – 20,9 євро, повідомляє mukachevo.net.

"Латориця" – саме таку назву має одна з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево.

"Примітно, що на навігації назва "Мукачево" транслітерується як Mukacheve, тобто на український манер, хоча часто в Угорщині на дорожніх знаках використовується саме угорська назва міста Munkács. Ця назва дублюється лише на табло вокзалу", - пише видання.