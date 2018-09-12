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Поїзд Будапешт-Мукачево відправився у перший рейс

Потяг отримав назву "Латориця"
У неділю, 9 грудня, у свій перший рейс відправився потяг "Латориця" сполученням Будапешт-Мукачево.
Поїзд Будапешт-Мукачево відправився у перший рейс Фото: mukachevo.net

Перший рейс поїзд стартував о 7:23 за центральноєвропейським часом, а це 8:23 за київським з вокзалу Нюготі в бік Закарпаття. Ціна квитка в касі угорського вокзалу в Будапешті – 20,9 євро, повідомляє mukachevo.net.

"Латориця" – саме таку назву має одна з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево.

"Примітно, що на навігації назва "Мукачево" транслітерується як Mukacheve, тобто на український манер, хоча часто в Угорщині на дорожніх знаках використовується саме угорська назва міста Munkács. Ця назва дублюється лише на табло вокзалу", - пише видання.

Нагадаємо, що в середу, 14 листопада, до Мукачева (Закарпатська обл.) прибув перший тестовий потяг Інтерсіті з Будапешта.

 

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09 12 2018 13:16
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