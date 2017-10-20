Поклонська досі має українське громадянство

Це випливає із відповіді Адміністрації президента на запит народного депутата Сергія Лещенка, повідомляє "Українська правда".

З листа зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

Фото: Українська правда

Там зазначили, що самі надіслали до міграційної служби та МЗС відповідне звернення і чекають на реакцію.

Згідно з законом, президент позбавляє громадянства за поданням однієї з цих служб.

Як відомо, Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, вже давно має громадянство Росії. Вона була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року. Брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

У 2016 році її обрали до Державної думи Росії від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.