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Поклонська досі має українське громадянство

Ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства
Колишня кримчанка, а зараз депутат російської Держдуми РФ Наталія Поклонська все ще залишається громадянкою України.
Поклонська досі має українське громадянство Наталія Поклонська. Фото: lenta-ua.net

Це випливає із відповіді Адміністрації президента на запит народного депутата Сергія Лещенка, повідомляє "Українська правда".

З листа зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

Фото: Українська правда

Там зазначили, що самі надіслали до міграційної служби та МЗС відповідне звернення і чекають на реакцію.

Згідно з законом, президент позбавляє громадянства за поданням однієї з цих служб. 

Як відомо, Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, вже давно має громадянство Росії. Вона була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року. Брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

У 2016 році її обрали до Державної думи Росії від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.

 

 

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20 10 2017 12:57
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