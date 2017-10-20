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Поклонська каже, що українське громадянство у неї відібрав Янукович

Поклонська також послалася на документ за підписом Петра Порошенка про персональні санкції
Депутат Держдуми Наталія Поклонська заявила, що українського громадянства її позбавив ще Янукович.
Поклонська каже, що українське громадянство у неї відібрав Янукович Наталія Поклонська. Фото: investigator.org.ua

"У березні 2014 року в установленому порядку я вийшла з громадянства України і є громадянкою Росії", - сказала Поклонська у коментарі РБК. Віктор Янукович підписав відповідний указ 21 березня 2014 року. Депутат Думи уточнила, що "він на той момент був в Ростові і був легітимним президентом".

Поклонська також послалася на документ за підписом президента України Петра Порошенка від 26 березня 2016 року про персональні санкції проти тих, хто мав відношення до справи Савченко, Кольченко і Сенцова, де колишня прокурор Криму вказана як громадянка Росії.

"Заплуталися трохи", - пояснила вона.

Нагадаємо, згідно з відповіддю Адміністрації президента на запит народного депутата Сергія Лещенка, Наталія Поклонська все ще залишається громадянкою УкраїниЗ листа зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

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20 10 2017 15:52
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