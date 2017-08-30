Поліграфкомбінат "Україна" має заявок на біометричні паспорти на понад місяць уперед

За інформацією ЗМІ, комбінат виготовляє у середньому 9821 паспорт на день

З початку набуття чинності безвізового режиму між Україною та Євросоюзом держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" отримало понад мільйон заявок на виготовлення біометричних паспортів, з яких на сьогодні надруковано вже близько 770 тисяч.

З 11 червня до 28 серпня поліграфкомбінат отримав 1 109 049 замовлень на виготовлення біометричних паспортів. За той же період держпідприємство виготовило 775 871 паспортів. Отже, у поліграфкомбінату лишилось ще 333 178 замовлень, йдеться у відповіді директора комбінату Юрія Оніщенка на запит "Громадського".

"Державний центр персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна" працює цілодобово 7 днів на тиждень. Трудовий колектив поліграфкомбінату, незважаючи на відпускний період, працює у тризмінному режимі без вихідних", – йдеться у відповіді.

Із цих даних випливає, що комбінат виготовляв у середньому 9821 паспорт на день. Таким чином, для того, щоб виготовити решту 333 тисячі паспортів підприємству необхідно приблизно 34 доби.

Читайте також: Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

"У найближчі 3-4 місяці поліграфкомбінат "Україна" очікує поставку додаткової системи з персоналізації паспортів BookMaster One System, виробництва компанії IAI industrial system B.V. (Нідерланди), що збільшить загальну виробничу потужність з персоналізації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон більше ніж у два рази", – додали у дирекції поліграфкомбінату.

Нагадаємо, що 200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом від початку його дії.