Поліграфкомбінат "Україна" має заявок на біометричні паспорти на понад місяць уперед
З 11 червня до 28 серпня поліграфкомбінат отримав 1 109 049 замовлень на виготовлення біометричних паспортів. За той же період держпідприємство виготовило 775 871 паспортів. Отже, у поліграфкомбінату лишилось ще 333 178 замовлень, йдеться у відповіді директора комбінату Юрія Оніщенка на запит "Громадського".
"Державний центр персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна" працює цілодобово 7 днів на тиждень. Трудовий колектив поліграфкомбінату, незважаючи на відпускний період, працює у тризмінному режимі без вихідних", – йдеться у відповіді.
Із цих даних випливає, що комбінат виготовляв у середньому 9821 паспорт на день. Таким чином, для того, щоб виготовити решту 333 тисячі паспортів підприємству необхідно приблизно 34 доби.
Читайте також: Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався
"У найближчі 3-4 місяці поліграфкомбінат "Україна" очікує поставку додаткової системи з персоналізації паспортів BookMaster One System, виробництва компанії IAI industrial system B.V. (Нідерланди), що збільшить загальну виробничу потужність з персоналізації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон більше ніж у два рази", – додали у дирекції поліграфкомбінату.
Нагадаємо, що 200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом від початку його дії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа