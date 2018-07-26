Поліцейські розбили кожне шосте патрульне авто

Національна поліція не може експлуатувати 79 своїх автомобілів через їх технічну несправність, а ще понад 300 автівок розбито в аваріях.

Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на Нацполіцію, тривав із 7 грудня 2017 року до 1 березня 2018 року, повідомляють "Наші гроші", посилаючись на аудит, затверджений Рахунковою палатою.

За даними звіту, Патрульна поліція має 1876 автомобілів, більшість яких отримана у 2015–2016 роках. Із цих автомобілів 1196 – "Toyota Prius".

На час аудиту кожна п’ята машина не експлуатувалася. У тому числі, кожна шоста патрульна машина (313 штук) не працювала через пошкодження, отримані внаслідок ДТП.

Ще 79 автівок не експлуатувались через технічну несправність. В окремих підрозділах Патрульної поліції технічно несправна майже половина автомобілів.

В управлінні Патрульної поліції у Львівській області із 92 автомобілів у неробочому стані перебуває і не експлуатується 47, у тому числі 43 патрульні автомобілі.

В управлінні Патрульної поліції Києва з наявних 300 автомобілів у неробочому стані перебуває 105, із яких 95 пошкоджені внаслідок ДТП.

Деякі автомобілі потрапляли в ДТП по кілька разів – і всього впродовж 2016-2017 років було 951 пошкоджень. Кілька автівок київської патрульної поліції потрапляли в аварії 6-8 разів.

Внаслідок виходу автомобілів із ладу Патрульна поліція витратила 2,59 млн грн у 2016-2017 роках.

Рішення про відновлення чи списання битих автомобілів керівництво департаменту не ухвалювало, через що при зберіганні на відкритих майданчиках стан автівок погіршується. У низці випадків вартість відновлення техніки вже перевищує її балансову вартість.

Оскільки кількість патрулів зменшується, навантаження на патрульних зростає.

При цьому аудитори встановили, що поліція не провела службові розслідування щодо 174 ДТП за участю патрульних автомобілів. Винних у цих аваріях не встановлено.

І автомобілі патрульної поліції часто не обладнані відеореєстраторами. Наприклад, управління патрульної поліції в Харківській області отримало 80 автомобільних камер, не укомплектованих картками пам’яті, через що реєстратори не використовуються.

ДП "Держекоінвест" у 2012-2013 роках уклало угоди з японською компанією "Сумімо Корпорейшен" щодо постачання гібридних автомобілів "Toyota Prius" для МВС на суму 496 млн грн.

На даний час у Нацполіції є автомобілі "Toyota Prius" (балансова вартість однієї – 223,8 тисяч грн), "Renault Duster" (по 450,3 тис грн) та "Hyundai Sonata" (по 187,9 тис грн).

Нагадаємо, в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області патрульні поліцейські втопили в канаві службовий автомобіль під час погоні за порушником правил дорожнього руху на скутері.